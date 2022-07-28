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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на подростков из Воронежа, устроивших танцы на могилах

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на подростков из Воронежа, устроивших танцы на могилах

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин органами СК по Воронежской области поручил возбудить уголовное дело в отношении двоих подростков 15-ти и 16-ти лет, совершавших хулиганские действия на могилах кладбища «Лесное» в Воронеже.

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