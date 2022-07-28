Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на подростков из Воронежа, устроивших танцы на могилах

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин органами СК по Воронежской области поручил возбудить уголовное дело в отношении двоих подростков 15-ти и 16-ти лет, совершавших хулиганские действия на могилах кладбища «Лесное» в Воронеже.