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«Просто поссорились». Как поляки шантажируют Украину и не пускают её в ЕС

«Просто поссорились». Как поляки шантажируют Украину и не пускают её в ЕС

Долгое время геноцид поляков со стороны украинских националистов большей частью политической элиты Варшавы игнорировался или упоминался исключительно в агитационных целях да в программах ультраправых партий.

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