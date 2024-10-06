«Просто поссорились». Как поляки шантажируют Украину и не пускают её в ЕС

Долгое время геноцид поляков со стороны украинских националистов большей частью политической элиты Варшавы игнорировался или упоминался исключительно в агитационных целях да в программах ультраправых партий.
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