Республиканцы обязали брата и сына Байдена выступить по делу о его импичменте

Global Look Press/CNP/AdMedia Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США, которая находится под контролем республиканцев, обязал брата и сына президента США Джо Байдена Джеймса и Хантера ответить на вопросы законодателей по делу об импичменте главы Белого дома, сообщили в газете The Washington Post.