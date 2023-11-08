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Республиканцы обязали брата и сына Байдена выступить по делу о его импичменте

Республиканцы обязали брата и сына Байдена выступить по делу о его импичменте

Global Look Press/CNP/AdMedia Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США, которая находится под контролем республиканцев, обязал брата и сына президента США Джо Байдена Джеймса и Хантера ответить на вопросы законодателей по делу об импичменте главы Белого дома, сообщили в газете The Washington Post.

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