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Чемпионат Турции. «Маниса» – «Каршияка», «Тофаш» встретится с «Галатасараем»

«Маниса» примет «Каршияку», «Тофаш» встретится с «Галатасараем». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат  Маниса – Каршияка Дата проведения 4 мая, 15.

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