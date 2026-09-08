«Не Украина, а руина»: Андрей Марочко об ударах после перемирия

Военный эксперт считает, что возобновление ударов по объектам ВСУ — сигнал к переговорам.После завершения режима перемирия возобновилась работа по ликвидации военных объектов и инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность украинских формирований.
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