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Царьград

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«Не Украина, а руина»: Андрей Марочко об ударах после перемирия

«Не Украина, а руина»: Андрей Марочко об ударах после перемирия

Военный эксперт считает, что возобновление ударов по объектам ВСУ — сигнал к переговорам.После завершения режима перемирия возобновилась работа по ликвидации военных объектов и инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность украинских формирований.

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