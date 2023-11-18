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Нижегородская правда

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105 лет назад Колчак был провозглашен верховным правителем России

105 лет назад Колчак был провозглашен верховным правителем России

Ровно 105 лет назад, 18 ноября 1918 года, в городе Омске произошёл государственный переворот. Белые офицеры свергли Директорию – объединённое антибольшевистское правительство, претендовавшее на «всероссийскую власть».

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