105 лет назад Колчак был провозглашен верховным правителем России

Ровно 105 лет назад, 18 ноября 1918 года, в городе Омске произошёл государственный переворот. Белые офицеры свергли Директорию – объединённое антибольшевистское правительство, претендовавшее на «всероссийскую власть».
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