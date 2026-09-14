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Север Пресс

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Конференция по импортозамещению в ИТ на Ямале собрала около 170 специалистов

Конференция по импортозамещению в ИТ на Ямале собрала около 170 специалистов

Конференция «ИнформЯмал» объединила около 170 представителей региональных и муниципальных органов власти, а также подведомственных учреждений.

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