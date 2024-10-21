Японский производитель дронов начинает поставки в Киев: новые технологии для Украины Ирэн ОрлонскаяКомпания Prodrone, расположенная в Нагое, Япония, объявила о своем намерении начать поставки беспилотных летательных аппаратов в Украину.
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