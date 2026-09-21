Палмер из-за травмы не сыграет за сборную Англии

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер выбыл из состава сборной Англии на матчи Лиги наций.Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер выбыл из состава сборной Англии на матчи Лиги наций.
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