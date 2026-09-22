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Царьград

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Недвижимость Новосибирска подорожала до 13,7 трлн рублей за 2 года

Недвижимость Новосибирска подорожала до 13,7 трлн рублей за 2 года

В Новосибирской области за восемь месяцев 2026 года проведено около 750 тысяч учетно-регистрационных действий с недвижимостью — на 13% больше, чем за тот же период 2025-го, при одновременном сокращении объемов строительства.

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