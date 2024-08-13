Бойцы ВС РФ взяли в плен украинского военного с помощью БПЛА под Купянском

На купянском направлении бойцам российской группировки войск «Запад» удалось взять в плен украинского военнослужащего с помощью беспилотника, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператор БПЛА с позывным «Рудик».
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