Британский спецназ поднимет «Юнион Джек» над Киевом, Одессой и Львовом?

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Для чего Лондон отправляет на Украину элитные подразделения Дмитрий Родионов Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Александр Аверин Владимир Сапунов Британский спецназ привели в готовность для возможной отправки на Украину с «миротворческой» миссией, утверждает газета i Paper со ссылкой на военные источники.

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Комментарии
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федор
Поганый мелкобритовский остров и этих мразей надо уничтожать! Опыт у них это понты колотить и в попе пиндосоа ковыряться….
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6 час.
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