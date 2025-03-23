Британский спецназ поднимет «Юнион Джек» над Киевом, Одессой и Львовом?

Для чего Лондон отправляет на Украину элитные подразделения Дмитрий Родионов Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Александр Аверин Владимир Сапунов Британский спецназ привели в готовность для возможной отправки на Украину с «миротворческой» миссией, утверждает газета i Paper со ссылкой на военные источники.