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В Москве развивается инфраструктура для активного отдыха молодежи

В Москве развивается инфраструктура для активного отдыха молодежи

В Москве продолжается развитие спортивной инфраструктуры, в том числе экстремальных видов спорта. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подобные площадки уже существуют практически во всех районах города и будут обновляться и создаваться в рамках комплексного благоустройства дворов и общественных пространств.

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