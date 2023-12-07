Легкой прогулки не получилось

Израильская армия несет огромные потери в секторе Газа Андрей Соколов Хваленый ЦАХАЛ, до зубов вооруженный США, не может одним махом одолеть сопротивление палестинских отрядов ХАМАС.
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