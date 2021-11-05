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Американские сеть супермаркетов Kroger опубликовала пресс-релиз о начале приёма Bitcoin Cash, но он оказался поддельным

Американские сеть супермаркетов Kroger опубликовала пресс-релиз о начале приёма Bitcoin Cash, но он оказался поддельным

Американская сеть супермаркетов Kroger в пятницу заявила, что появившийся на его сайте пресс-релиз о начале приёма компанией Bitcoin Cash в качестве платёжного средства, является поддельным и на самом деле магазины не начали принимать криптовалюту.

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