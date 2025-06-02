Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 813 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • valeriy
    идиотские статьи, вы еще координаты GPS напечатайте...Операция «Молния ...
  • САША ЛЕПАЕВ
    эта партия ничем не отличается от ЕР. что там трутни работают только на себя что там. пользы никакой ноль. или пусть ..."Вторая нога" вла...
  • Лариса Фомичева
    Согласен,совсем нюх потеряли.Это просто позорище.Так дальше пойдёт-в Оружейной Палате Кремля начнут дроны собирать.«Взрывчатка из Ка...

Этого делать больше нельзя: новые правила во всех супермаркетах заработают с июня 2025г.

Этого делать больше нельзя: новые правила во всех супермаркетах заработают с июня 2025г.

Avia.pro - СМИ С июня 2025 года во всех российских супермаркетах начали действовать новые правила, которые затронули как покупателей, так и продавцов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор сапожков
Давно пора, а то кроме повышения цен ничего не хотят.
Ответить
2 час.
Владимир Алтайцев
Нормальное  явление.
Ответить
1 час.
наверх