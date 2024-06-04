Китайские компании пользуются ралли на рынке и активно проводят SPO

Китайские компании спешат воспользоваться преимуществами ралли на местном фондовом рынке и начинают активно проводить SPO и использовать другие возможности для привлечения дополнительного привлечения средств, сообщает Bloomberg.
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