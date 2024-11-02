1 ноября стартовала охота на околоводных пушных животных. Это ондатра, горностай, куница, ласка, норка и хорь.
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1 ноября стартовала охота на околоводных пушных животных. Это ондатра, горностай, куница, ласка, норка и хорь.