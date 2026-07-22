Политика как он...
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Политика как она есть

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"Считают палачом": в Германии объяснили бунт украинцев против Сырского

"Считают палачом": в Германии объяснили бунт украинцев против Сырского

Немецкое издание Spiegel выпустило аналитический материал за авторством Кристиана Эша, в котором подробно разбираются причины народных протестов на Украине и требования отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне конфликта с министром обороны Михаилом Федоровым.

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