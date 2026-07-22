Политика как она есть

Немецкое издание Spiegel выпустило аналитический материал за авторством Кристиана Эша, в котором подробно разбираются причины народных протестов на Украине и требования отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне конфликта с министром обороны Михаилом Федоровым.