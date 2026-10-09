Взыскания приставов вырастут более чем до 150 миллиардов рублей 2029 году

Просроченные долги граждан и компаний станут чаще попадать к судебным приставам. «Известия» выяснили: в проекте госбюджета объем взысканий в 2029 году должен вырасти почти в полтора раза по сравнению с нынешним уровнем — более чем до 150 миллиардов рублей.