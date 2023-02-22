США готовятся к войне с Китаем

Подготовка США к войне с Китаем идет по схеме, отработанной американцами на Украине. То есть речь идет о борьбе до последнего тайванца, а Штаты в этом случае намерены бесконечно поставлять Тайбэю свое оружие, обеспечивая заказами собственный ВПК.