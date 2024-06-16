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Весточка из Киева. Ультиматум Путина

Весточка из Киева. Ультиматум Путина

Привет, брат. Ну вы, конечно, даёте. У нас тут народ забурлил. Казалось бы, проходящее общение Путина с руководством МИД стало бомбой, похлеще ядерной.

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Комментарии
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Светлана Петрова
Такими темпаии у моря лет через 10, горы трупов и накал до предела
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2 час.
Пульхерия Djem
Так поезжай,придай ускорение.
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1 час.
алекс кузь
Если все уже ясно, можно попросить , не цитировать мову, просто жуть косноязычная.
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17 мин.

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