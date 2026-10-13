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Регионы России

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«Венеция» уволила главного тренера после серии неудач в Серии А

«Венеция» уволила главного тренера после серии неудач в Серии А

Итальянский футбольный клуб «Венеция» принял решение уволить 58-летнего главного тренера Джованни Строппу после шести поражений подряд в чемпионате страны.

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