Продам 1-комнатную квартиру по адресу кв. Молодёжный, д. 8. (общ. пл. 32,5 кв.м.). 1/5 этаж, не угловая, окна выходят во двор.
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