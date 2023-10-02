Глава МИД Нидерландов Слот: министры ЕС в Киеве обсудят усиление давления на РФ

Министры иностранных дел стран - участниц Евросоюза впервые соберутся на неформальную встречу в Киеве по приглашению главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы, заявила руководитель МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии