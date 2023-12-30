Спорим, вы не знали, сколько мандаринов можно съесть? Рассказываем, чем вредно переедание

Уж если начали готовиться к Новому году, то обезопасим себя со всех сторон Главное, не перепутать празднование Нового года с соревнованиями по поеданию мандаринов За новогодние каникулы мы, наверное, съедаем больше мандаринов, чем за весь остальной год.