Писатель Прилепин станет преподавателем по информационному противоборству в МГУ

Писатель и политический деятель Захар Прилепин станет преподавателем на факультете политологии МГУ. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель партии "Справедливая Россия - За правду" Максим Ананьев.
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