Клиент всегда прав, в том числе в интернет-магазинах

Верховный суд решил, что интернет-магазины не могут в одностороннем порядке менять цены, которые были актуальны на момент сделки с покупателем, даже если эти цены были по ошибке снижены из-за сбоев в работе интернет-сайта.
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