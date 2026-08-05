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Аргументы недели

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Демократы подали иск в суд США на торговые инициативы Трампа

Демократы подали иск в суд США на торговые инициативы Трампа

Всего через полторы недели после того, как президент Дональд Трамп ввел новые постоянные пошлины на товары из 60 стран, включая Россию, 25 американских штатов подали коллективный иск в Суд по международной торговле США.

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