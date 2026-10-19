Комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, призванный актуализировать сведения об объектах недвижимости, в отношении которых ранее применялись иные правила определения площади, а также восполнить отсутствующие в ЕГРН данные о характеристиках зданий и сооружений.