Комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, призванный актуализировать сведения об объектах недвижимости, в отношении которых ранее применялись иные правила определения площади, а также восполнить отсутствующие в ЕГРН данные о характеристиках зданий и сооружений.
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