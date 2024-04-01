Поздняков: даже полностью обезличенных спортсменов из России не хотят видеть на ОИ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на заявление мэра Парижа Анн Идальго по поводу возможного участия российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде в столице Франции.
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