В зимнем сезоне, который продлится с 25 октября по 27 марта 2027 года, авиакомпания «Россия» будет выполнять рейсы по 117 маршрутам в десяти странах, включая пять новых направлений — из Сочи в Нижний Новгород, из Красноярска в Гуанчжоу и Шанхай, из Петербурга в Геленджик и из Москвы в Орск.