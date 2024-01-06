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В Германии призвали наносить удары по России, поставляя Украине Taurus. Крымский мост может стать первой целью Киева

В Германии призвали наносить удары по России, поставляя Украине Taurus. Крымский мост может стать первой целью Киева

Депутаты двух партий ФРГ призвали дать Киеву ракеты Taurus для ударов по России Депутаты бундестага Германии от нескольких партий снова призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.

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