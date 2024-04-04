Сбой на D1: Движение через станцию Одинцово приостановлено на двух направлениях

"Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) сообщила о сбое сразу на двух направлениях.По данным ЦППК, на D1 и Белорусском направлении приостановлено движение через станцию Одинцово из-за повреждения контактного провода.
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