Опубликован ТОП-10 самых опасных для человечества заболеваний

Исследование проводится при участии сотен ученых и научных организаций из десятков стран под руководством Института по измерению показателей здоровья и оценке состояния здоровья Университета штата Вашингтон.
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