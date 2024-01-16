В Смоленске скончался руководитель предприятия «Фаянс» Александр Чиков

В прошлом десятилетии не стало его отца - Заслуженного строителя России и известного смоленского хозяйственника Скончался Александр Чиков, руководитель ЗАО и ООО «Фаянс», действующих в деревне Новые Батеки Смоленского района Смоленской области.
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