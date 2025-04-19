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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Гарби 14 очков за 2 гола «Эшторилу». В прошлом туре у полузащитника «Браги» было 8 очков за 2 ассиста

Оба гола в 1-м тайме забил Исмаэль Гарби, на это у него ушло 16 минут. Всего за матч у полузащитника «Браги» 14 очков в фэнтези-турнире чемпионата Португалии на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы, +1 за сухой матч).

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