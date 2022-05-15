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Мобильный 14-ядерный процессор Intel Core i7-12650HX в рейтинге Userbenchmark обошел 16-ядерный Core i9-12950HX и даже топовый Ryzen 9 5950X

Мобильный 14-ядерный процессор Intel Core i7-12650HX в рейтинге Userbenchmark обошел 16-ядерный Core i9-12950HX и даже топовый Ryzen 9 5950X

Intel только-только анонсировала мобильные процессоры Alder Lake-HX для мобильных рабочих станций и высокопроизводительных ноутбуков, а новинки уже оказались в базе Userbenchmark.

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