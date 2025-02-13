Пророчества святых отцов церкви обещают России великое будущее

Открылись пророчества святых отцов о России, сделанные в разные века. Серафим Саровский (18-19 век) предсказывал, что наступит момент, когда Россия объединит все славянские народы, и начнется эпоха общероссийского царства.
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