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Пророчества святых отцов церкви обещают России великое будущее

Открылись пророчества святых отцов о России,  сделанные в разные века. Серафим Саровский (18-19 век) предсказывал, что наступит момент, когда Россия объединит все славянские народы, и начнется эпоха общероссийского царства.

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