Губернатор Флориды заявил о готовности отправить бойцов Нацгвардии на помощь Техасу

Некоторые губернаторы американских штатов, в том числе глава Флориды Рон Десантис, заявили о своей готовности в случае необходимости направить бойцов Национальной гвардии в Техас, чтобы разрешить кризисную ситуацию на американской границе.
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