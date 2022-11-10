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Кака после победы над Черногорией: «Поздравляю весь Казахстан!»

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Кака высказался после победы над Черногорией (7:0) в отборочном матче чемпионата мира.

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