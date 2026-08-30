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Царьград

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Елена Гринь сообщила об уменьшении налоговых штрафов с сентября 2026

Елена Гринь сообщила об уменьшении налоговых штрафов с сентября 2026

С 1 сентября 2026 года налоговые штрафы смогут снижаться от 2 до 10 раз при наличии смягчающих обстоятельств.

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