Закон и Порядок

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Британцы обещают России новые провокации в Черном море. А где же турки?

Британцы обещают России новые провокации в Черном море. А где же турки?

Британцы, изображая храбрость, пытаются обещать нам новые провокации в Черном море. А что же они сами-то лезут? Это так на них не похоже! Они же всегда любили и умели действовать чужими руками, а тут — вполне могут сами отправиться рыб кормить.

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АЛЕКС БАМ
Англия уже захватывала Севастополь. Желает развить успех. Надо было топить их посудину.
Леонид Руси
Пусть контейнер с подгузниками загрузят на своё корыто... Неизвестно как их встретят и чем... Мелкобританцы же дебилы... их не жалко...

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