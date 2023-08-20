Зеленский и Ермак отказались приехать на место трагедии в Чернигов (Источник: twitter.com) Пробный пуск ракеты Искандер К (крылатое снаряжение), способной снаряжаться ТЯО (маломощный заряд), признан удачным.
Страшный результат для НАТО в Чернигове.
Комментарии
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Александр
Может я чего то уже не понимаю,но думаю нужно почаще! Хватит уже растягивать этот кровавый молох! Это как хозяин жалея своего кота,отрубал ему хвост частями...
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1 д.
Иван Агеев
Ты так рассуждаешь, как будто всем известно расписание, состав и место встреч особей, на которых не жалко ракету потратить. Вот прямо в газетах заранее пишут! Это раз. Второе - какие критерии для оценки этих пресловутых "центров принятия решений"? Что это вообще такое?
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21 час.
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