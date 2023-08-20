Страшный результат для НАТО в Чернигове.

Может я чего то уже не понимаю,но думаю нужно почаще! Хватит уже растягивать этот кровавый молох! Это как хозяин жалея своего кота,отрубал ему хвост частями...

Иван Агеев

Ты так рассуждаешь, как будто всем известно расписание, состав и место встреч особей, на которых не жалко ракету потратить. Вот прямо в газетах заранее пишут! Это раз. Второе - какие критерии для оценки этих пресловутых "центров принятия решений"? Что это вообще такое?