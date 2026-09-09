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Орелtimes

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Орловский фотограф-анималист поймал в кадр семейство оленей с детёнышами

Орловский фотограф-анималист поймал в кадр семейство оленей с детёнышами

Известный орловский фотограф-анималист, путешественник, член Союза фотографов дикой природы Дмитрий Голубев поделился с подписчиками очень милым видео.

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