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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Остин Ривз: «Присутствие Бронни мотивирует Леброна играть на максимуме возможностей»

19-летний защитник выбран под 55-м номером на драфте-2024. «Леброн окажется в одной команде с собственным сыном, для него это станет чем-то особенным.

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