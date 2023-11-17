В Вологодской области полицейские задержали гастролеров, подозреваемых в серии квартирных краж

В ходе спланированной спецоперации сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Вологодской области совместно с коллегами из ОМВД России по Вологодскому району при силовой поддержке СОБР Росгвардии региона задержали подозреваемых в серии краж из домов.
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