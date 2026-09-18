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Medartis покупает крупный хирургический учебный центр во Флориде

Medartis покупает крупный хирургический учебный центр во Флориде

Швейцарская медицинская компания Medartis приобрела M.A.R.C. Institute в Дорале, штат Флорида, создав первый постоянный учебный центр группы за пределами Европы.

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