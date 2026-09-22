Honor представила умный проектор AI Projector Ultra за 400 долларов — Full HD, 24 ватта звука, автофокус, управление жестами и 8-ядерный процессор

Проектор сам выравнивает картинку Honor открыла предзаказы на AI Projector Ultra — новый домашний LCD-проектор с разрешением Full HD, яркостью 1700 CVIA и расширенным набором ИИ-функций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым