Детский невролог рассказала о первых признаках рассеянного склероза

Ежегодно в последнюю среду мая отмечается Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом (РС). Это тяжелое хроническое заболевание, которое еще 20 лет назад воспринималось как приговор, но современная медицина позволяет пациентам достигать стойкой многолетней ремиссии.
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