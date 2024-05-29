ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Твои похороны в ТикТок посмотрят!Французский наемн...
  • Eduard
    Жри лягушек подонок,а лучше сдохни!Французский наемн...
  • Наталья
    Запрос у общества другой, "господин" силуанов: зарплаты высших чиновников (в том числе ваша) должны быть средними по ...Силуанов объяснил...

Детский невролог рассказала о первых признаках рассеянного склероза

Детский невролог рассказала о первых признаках рассеянного склероза

Ежегодно в последнюю среду мая отмечается Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом (РС). Это тяжелое хроническое заболевание, которое еще 20 лет назад воспринималось как приговор, но современная медицина позволяет пациентам достигать стойкой многолетней ремиссии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх